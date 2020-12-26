COVID-19: Ізраїль запроваджує третій національний локдаун
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. З цієї неділі Ізраїль запровадить третій національний локдаун для боротьби з наростаючими інфекціями COVID-19. Про це заявив прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху, пише Reuters, передає УНН.
Зазначається, що карантинні обмеження наберуть чинності у неділю ввечері і триватимуть 14 днів до остаточного затвердження урядом Ізраїлю.
Обмеження включають закриття магазинів, обмежений громадський транспорт, часткове закриття шкіл та обмеження на один кілометр проїзду від дому, крім поїздок до робочих місць, які залишаються відкритими, та придбання товарів першої необхідності.
За даними Міністерства фінансів, такі заходи коштуватимуть економіці Ізраїлю близько 3 млрд шекелів (932,6 млн дол.) на тиждень. За прогнозами, в 2020 році економіка країни скоротиться на 4,5%, хоча Банк Ізраїлю заявив, що скорочення може досягати 5%, якщо криза COVID-19 спричинить нові обмеження.
У листопаді рівень безробіття в Ізраїлі становив 12%. Прогнозується, що економіка зросте до 6,5% у 2021 році і, можливо, швидше — за умови стримування пандемії.
На сьогодні з 9 млн жителів Ізраїлю у понад 385 тисяч виявили COVID-19, в країні за час пандемії 3150 смертей.
Як повідомляв УНН, цього тижня медики в Ізраїлі виявили чотирьох інфікованих новим типом коронавірусу, який раніше був виявлений у Великій Британії.