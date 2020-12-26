COVID-19 Израиль вводит третий национальный локдаун
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. С этого воскресенья Израиль введет третий национальный локдаун для борьбы с нарастающими инфекциями COVID-19. Об этом заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху, пишет Reuters, передает УНН.
Отмечается, что карантин вступит в силу в воскресенье вечером и продлится 14 дней до окончательного утверждения правительством Израиля.
Ограничения включают закрытие магазинов, ограниченный общественный транспорт, частичное закрытие школ и ограничения на один километр проезда от дома, кроме поездок к рабочим местам, которые остаются открытыми, и приобретения товаров первой необходимости.
По данным Министерства финансов, такие меры будут стоить экономике Израиля около 3 млрд шекелей (932,6 млн дол.) в неделю. По прогнозам, в 2020 году экономика страны сократится на 4,5%, хотя Банк Израиля заявил, что сокращение может достигнуть 5%, если кризис COVID-19 повлечет новые ограничения.
В ноябре уровень безработицы в Израиле составлял 12%. Прогнозируется, что экономика вырастет до 6,5% в 2021 году и, возможно, быстрее — при условии сдерживания пандемии.
На сегодня из 9 млн жителей Израиля у более 385 тысяч обнаружили COVID-19, в стране за время пандемии 3150 смертей.
Как сообщал УНН, на этой неделе медики в Израиле обнаружили четырех инфицированных новым типом коронавируса, который ранее был обнаружен в Великобритании.