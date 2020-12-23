Пандемія: випадки нового штаму коронавірусу підтвердив Ізраїль

“У ході перевірок, проведених в центральній лабораторії МОЗ Ізраїлю, було зафіксовано чотири випадки інфікування новим варіантом коронавірусу, недавно виявленим у Великій ББританії. Троє хворих прибули з Великої Британії в останні дні і перебувають на ізоляції в спеціальних державних карантинних центрах. Ще один випадок виявлено всередині країни, розпочато епідеміологічне розслідування”, — йдеться в повідомленні.

Згідно зі статистикою ВООЗ — в Ізраїлі 380 152 випадків захворювання, 3 132 людини загинули.

Відзначимо, у Великій Британії виявлений новий варіант коронавірусу — за попередніми даними, він на 70% більш заразний, але не більш небезпечний. Про це повідомив прем’єр-міністр країни Борис Джонсон в ніч на неділю.

Згідно з інформацією в оприлюдненій у неділю заяві Служби громадської охорони здоров’я Англії: мутований варіант коронавірусу був виявлений у Великій Британії у вересні, але широко розповсюджуватися став з середини листопада.

Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила 20 грудня, що варіант коронавірусу, аналогічний до британського, виявлений також в Нідерландах, Данії, Австралії та Італії.