Пандемия: случаи нового штамма коронавируса подтвердил Израиль
Киев • УНН
КИЕВ. 23 декабря. УНН. Медики в Израиле выявили четырех инфицированных новым типом коронавируса, который ранее был обнаружен в Великобритании. Об этом сообщило в среду министерство здравоохранения, передает УНН со ссылкой на местное издание The Times of Israel.
“В ходе проверок, проведенных в центральной лаборатории Минздрава Израиля, было зафиксировано четыре случая инфицирования новым вариантом коронавируса, недавно выявленным в Великобритании. Трое заболевших прибыли из Великобритании в последние дни и находятся на изоляции в специальных государственных карантинных центрах. Еще один случай выявлен внутри страны, начато эпидемиологическое расследование”, — говорится в сообщении.
Согласно статистике ВОЗ — в Израиле 380 152 случаев заболевания, 3 132 человека погибли.
Отметим, в Великобритании обнаружен новый вариант коронавируса — по предварительным данным, он на 70% более заразен, но не более опасен. Об этом сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон в ночь на воскресенье.
Согласно информации в обнародованном в воскресенье заявлении Службы общественного здравоохранения Англии: мутировавший вариант коронавируса был выявлен в Великобритании в сентябре, но широко распространяться стал с середины ноября.
Всемирная организация здравоохранения объявила 20 декабря, что вариант коронавируса, аналогичный британскому, обнаружен также в Нидерландах, Дании, Австралии и Италии.