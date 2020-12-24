Пандемія: у Німеччині зафіксували перший випадок нового штаму коронавірусу

Позитивний тест здала жінка, яка прилетіла в неділю з Великої Британії в аеропорт Франкфурта-на-Майні. Вона відвідує родичів в федеральній землі Баден-Вюртемберг. Перший позитивний тест вона здала після прильоту, з тих пір знаходиться на самоізоляції.

Відносно ситуації з новим штамом глава Інституту Роберта Коха Лотар Вілер заявив 22 грудня на брифінгу, що: “Ми не можемо поки оцінити значення цього варіанту для того, що відбувається, ми дуже уважно спостерігаємо за цим, багато питань ще відкриті”.

Відзначимо, що згідно зі статистикою Інституту Роберта Коха — у Німеччині 1 587 115 випадків захворювання, 28 770 осіб загинули. Згідно з даними ВООЗ — в Німеччині 1 554 920 випадки інфекції, 27 968 людей загинули.

Відзначимо, у Великій Британії виявлений новий варіант коронавірусу — за попередніми даними, він на 70% більш заразний, але не більш небезпечний. Про це повідомив прем’єр-міністр країни Борис Джонсон в ніч на неділю.

Згідно з інформацією в оприлюдненій у неділю заяві Служби громадської охорони здоров’я Англії: мутований варіант коронавірусу був виявлений у Великій Британії у вересні, але широко розповсюджуватися став з середини листопада.

Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила 20 грудня, що варіант коронавірусу, аналогічний до британського, виявлений також в Нідерландах, Данії, Австралії, Італії та Ізраїлі.