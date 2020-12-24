Пандемия: в Германии зафиксировали первый случай нового штамма коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 24 декабря. УНН. Первый случай заражения новой вариацией коронавируса, распространившейся ранее в Великобритании, зафиксирован в Германии. Об этом сообщило издание Focus со ссылкой на региональные власти, пишет УНН.
Положительный тест сдала женщина, прилетевшая в воскресенье из Великобритании в аэропорт Франкфурта-на-Майне. Она навещает родственников в федеральной земле Баден-Вюртемберг. Первый положительный тест она сдала по прилете, с тех пор находится на самоизоляции.
Касательно ситуации с новым штамом глава Института Роберта Коха Лотар Вилер заявил 22 декабря на брифинге, что: “Мы не можем пока оценить значение этого варианта для происходящего, мы очень внимательно наблюдаем за этим, многие вопросы еще открыты”.
Отметим, что согласно статистике Института Роберта Коха — в Германии 1 587 115 случаев заболевания, 28 770 человек погибли. Согласно данным ВОЗ — в Германии 1 554 920 случая инфекции, 27 968 человек погибли.
Отметим, в Великобритании обнаружен новый вариант коронавируса — по предварительным данным, он на 70% более заразен, но не более опасен. Об этом сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон в ночь на воскресенье.
Согласно информации в обнародованном в воскресенье заявлении Службы общественного здравоохранения Англии: мутировавший вариант коронавируса был выявлен в Великобритании в сентябре, но широко распространяться стал с середины ноября.
Всемирная организация здравоохранения объявила 20 декабря, что вариант коронавируса, аналогичный британскому, обнаружен также в Нидерландах, Дании, Австралии, Италии и Израиле.