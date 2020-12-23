У Британії виявили ще один штам COVID-19, завезений з ПАР

“Завдяки вражаючій геномній здатності південноафриканців ми виявили два випадки ще одного нового варіанту коронавірусу тут, у Великобританії. І ті, і інші є контактами туристів, які подорожували з Південної Африки за останні кілька тижнів”, — сказав Хенкок.

За його словами, Великобританія вже бореться із стримуванням поширення одного мутованого штаму вірусу, який на 70% є більш передавальним, і проводить подальші дослідження щодо нового варіанту.

“Цей новий варіант викликає велике занепокоєння, оскільки він все-таки більш передавальний, і, схоже, мутував далі, ніж новий варіант, який був виявлений у Великобританії”, — сказав він.

За словами експерта з громадського охорони здоров’я Англії Сьюзен Хопкінс, новий штам коронавірусу, виявлений у Великобританії, дуже відрізняється від варіанту з Південної Африки.

“Він має різні мутації. Обидва вони здаються більш передавальними. Ми маємо більше доказів щодо передачі для британського варіанту, оскільки ми дуже детально вивчали це з академічними партнерами. Ми все ще вивчаємо південноафриканський варіант”, — сказала вона.

Експерт також зазначила, що у Британії впевнені, що можуть контролювати поширення пов’язаного з Південною Африкою штаму коронавірусу, і що розроблені вакцини повинні бути ефективними і проти нього.

“На даний момент у нас немає доказів того, що вакцина не буде працювати, тому насправді це означає те, що є вагомі докази того, що вона буде працювати, оскільки вакцина виробляє сильну імунну відповідь, вона широка і діє проти багатьох варіацій вірус”, - сказала вона.

Нагадаємо, у Великій Британії виявлений новий варіант коронавірусу на 70% більш заразний. Згідно з заявою Служби громадської охорони здоров’я Англії: мутований варіант коронавірусу був виявлений у Великій Британії у вересні, але широко розповсюджуватися став з середини листопада.

Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила, що варіант коронавірусу, аналогічний до британського, виявлений також в Нідерландах, Данії, Австралії та Італії. Новий штам COVID-19 також виявили в Ізраїлі і підозрюють його наявність в Ірландії.