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В Британии обнаружили еще один штамм COVID-19, завезенный из ЮАР

Киев • УНН

 • 17169 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. В Великобритании связывают новый и потенциально еще более инфекционный вариант COVID-19 с мутацией вируса, завезенного из Южной Африки. Об этом сообщил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок, пишет Reuters, передает УНН.

В Британии обнаружили еще один штамм COVID-19, завезенный из ЮАР

“Благодаря впечатляющей геномной способности южноафриканцев мы обнаружили два случая еще одного нового варианта коронавируса здесь, в Великобритании. И те, и другие контактировали с туристами, которые путешествовали из Южной Африки за последние несколько недель”, — сказал Хэнкок.

По его словам, Великобритания уже борется со сдерживанием распространения одного мутировавшего штамма вируса, который на 70% более заразен и проводит дальнейшие исследования по новому варианту.

“Этот новый вариант вызывает большое беспокойство, поскольку он все-таки более заразен, и, похоже, мутировал дальше, чем новый вариант, который был обнаружен в Великобритании”, — сказал он.

По словам эксперта по общественному здравоохранению Англии Сьюзен Хопкинс, новый штамм коронавируса, обнаруженный в Великобритании, очень отличается от варианта из Южной Африки.

“Он имеет различные мутации. Оба они кажутся более заразными. Мы имеем больше доказательств передачи для британского варианта, поскольку мы очень подробно изучали это с академическими партнерами. Мы все еще изучаем южноафриканский вариант”, — сказала она.

Эксперт также отметила, что в Британии уверены, что могут контролировать распространение связанного с Южной Африкой штамма коронавируса, и разработанные вакцины должны быть эффективными и против него.

“На данный момент у нас нет доказательств того, что вакцина не будет работать, поэтому на самом деле это означает, что есть веские доказательства того, что она будет работать, поскольку вакцина производит сильный иммунный ответ, она широкая и действует против многих вариаций вируса” , - сказала она.

Напомним, в Великобритании обнаружен новый вариант коронавируса, который на 70% более заразен. Согласно заявлению Службы общественного здравоохранения Англии: мутировавший вариант коронавируса был обнаружен в Великобритании в сентябре, но широко распространяться стал с середины ноября.

Всемирная организация здравоохранения объявила, что вариант коронавируса, аналогичный британскому, обнаружен также в Нидерландах, Дании, Австралии и Италии. Новый штамм COVID-19 также обнаружили в Израиле и подозревают его наличие в Ирландии.

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