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Новий штам COVID-19: Ірландія готується до локдауну

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 грудня. УНН. Ірландські керівники охорони здоров’я вважають, що новий штам COVID-19, виявлений у сусідній Британії, присутній в Ірландії, що вимагатиме додаткових обмежень, крім оголошених раніше. Про це пише Reuters, передає УНН.

Новий штам COVID-19: Ірландія готується до локдауну

У Національній групі з надзвичайних ситуацій у галузі охорони здоров’я (NPHET) Ірландії заявили, що присутність принаймні з другого тижня грудня більш інфекційного варіанту у країні базується на попередніх даних відбору зразків захворівших на коронавірус на минулих вихідних.

За останні два тижні до Ірландії з Британії приїхало близько 30 тисяч людей, в основному, щоб побачити родину на різдвяні свята.

“Кожен показник хвороби швидко зростає і зростає. Наш рівень занепокоєння продовжує наростати”, — заявив головний лікар Ірландії Тоні Холохан.

Через розповсюдження коронавірусу Ірландія закриє ресторани, паби та деякі магазини, що, за словами міністрів, може тривати до початку березня.

Нагадаємо, у Великій Британії виявлений новий варіант коронавірусу на 70% більш заразний. Згідно з заявою Служби громадської охорони здоров’я Англії: мутований варіант коронавірусу був виявлений у Великій Британії у вересні, але широко розповсюджуватися став з середини листопада.

Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила, що варіант коронавірусу, аналогічний до британського, виявлений також в Нідерландах, Данії, Австралії та Італії. Новий штам COVID-19 також виявили в Ізраїлі.

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