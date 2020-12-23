Новый штамм COVID-19: Ирландия готовится к локдауну

В Национальной группе по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения (NPHET) Ирландии заявили, что присутствие по крайней мере со второй недели декабря более инфекционного варианта в стране базируется на предварительных данных отбора образцов заболевших коронавирусом на прошлых выходных.

За последние две недели в Ирландию из Британии приехали около 30 тысяч человек, в основном, чтобы увидеть семью на рождественские праздники.

“Каждый показатель болезни быстро растет и растет. Наш уровень беспокойства продолжает нарастать”, — заявил главный врач Ирландии Тони Холохан.

Из-за распространения коронавируса Ирландия закроет рестораны, пабы и некоторые магазины, что, по словам министров, может продолжаться до начала марта.

Напомним, в Великобритании обнаружен новый вариант коронавируса, который на 70% более заразен. Согласно заявлению Службы общественного здравоохранения Англии: мутировавший вариант коронавируса был обнаружен в Великобритании в сентябре, но широко распространяться стал с середины ноября.

Всемирная организация здравоохранения объявила, что вариант коронавируса, аналогичный британскому, обнаружен также в Нидерландах, Дании, Австралии и Италии. Новый штамм COVID-19 также обнаружили в Израиле.