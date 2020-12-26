У Франції зафіксували перший випадок нового штаму COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. У Франції зафіксували перший випадок нового штаму коронавірусу у громадянина, який нещодавно прибув з Лондону. Про це з посиланням на Міністерство охорони здоров’я Франції пише Reuters, передає УНН.
За даними МОЗ Франції, перший випадок зараження новим штамом коронавірусу, який раніше виявили в Великій Британії, зафіксовано у місті Тур. На даний момент чоловік, який отримав позитивний тест мутований COVID-19, знаходиться на самоізоляції та почувається добре.
Раніше глава Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я Ханс Клюге повідомив, що новий штам COVID-19 виявили в восьми країнах Європи, тому необхідно посилити захисні заходи.
За даними ВООЗ, варіант коронавірусу, аналогічний до британського, виявлений також в Нідерландах, Данії, Австралії, Італії та Ізраїлі.
Як повідомляв УНН, у Німеччині зафіксували перший випадок зараження новим штамом коронавірусу, який раніше поширився у Великій Британії, підозрюють його наявність і в Ірландії.