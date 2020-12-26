Во Франции зафиксирован первый случай нового штамма COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. Во Франции зафиксирован первый случай нового штамма коронавируса у гражданина, который недавно прибыл из Лондона. Об этом со ссылкой на Министерство здравоохранения Франции пишет Reuters, передает УНН.
По данным Минздрава Франции, первый случай заражения новым штаммом коронавируса, который ранее обнаружили в Великобритании, зафиксирован в городе Тур. На данный момент мужчина, который получил положительный тест на мутировавший COVID-19, находится на самоизоляции и чувствует себя хорошо.
Ранее глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге сообщил, что новый штамм COVID-19 обнаружили в восьми странах Европы, поэтому необходимо усилить защитные меры.
По данным ВОЗ, вариант коронавируса, аналогичный британскому, выявлен также в Нидерландах, Дании, Австралии, Италии и Израиле.
Как сообщал УНН, в Германии зафиксировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса, который ранее распространился в Великобритании, подозревают его наличие и в Ирландии.