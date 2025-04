Новий штам COVID-19 виявили в восьми країнах Європи — ВООЗ

“Вісім країн в Європейському регіоні ідентифікували новий варіант COVID-19 VOC-202012/01. Життєво важливо посилити існуючі захисні заходи ”, - написав він.

Глава Європейського регіонального бюро закликав дотримуватися дистанції та носити маски, проте в яких саме країнах виявили новий штам коронавірусу не уточнив.

“Здається, новий варіант також поширюється серед молодших вікових груп, на відміну від попередніх штамів. Пильність важлива, поки тривають дослідження, щоб визначити його вплив”, — зазначив представник ВООЗ.

Раніше ВООЗ оголосила, що варіант коронавірусу, аналогічний до британського, виявлений також в Нідерландах, Данії, Австралії, Італії та Ізраїлі.

Як повідомляв УНН, у Німеччині зафіксували перший випадок зараження новим штамом коронавірусу, який раніше поширився у Великій Британії, підозрюють його наявність і в Ірландії.

