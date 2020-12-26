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Новий штам COVID-19 виявили в восьми країнах Європи — ВООЗ

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 грудня. УНН. Новий штам COVID-19 виявили в восьми країнах Європи, тому необхідно посилити захисні заходи. Про це у своєму Twitter заявив глава Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Ханс Клюге, передає УНН.

Новий штам COVID-19 виявили в восьми країнах Європи — ВООЗ

“Вісім країн в Європейському регіоні ідентифікували новий варіант COVID-19 VOC-202012/01. Життєво важливо посилити існуючі захисні заходи ”, - написав він.

Глава Європейського регіонального бюро закликав дотримуватися дистанції та носити маски, проте в яких саме країнах виявили новий штам коронавірусу не уточнив.

“Здається, новий варіант також поширюється серед молодших вікових груп, на відміну від попередніх штамів. Пильність важлива, поки тривають дослідження, щоб визначити його вплив”, — зазначив представник ВООЗ.

Раніше ВООЗ оголосила, що варіант коронавірусу, аналогічний до британського, виявлений також в Нідерландах, Данії, Австралії, Італії та Ізраїлі.

Як повідомляв УНН, у Німеччині зафіксували перший випадок зараження новим штамом коронавірусу, який раніше поширився у Великій Британії, підозрюють його наявність і в Ірландії.

8 countries in the @WHO_Europe region have now identified the new #COVID19 variant VOC-202012/01. It is vital to strengthen existing protective measures: distancing/masks/staying in core support bubbles. @WHO is continuing to monitor & will provide updates #solidarity is key

— Hans Kluge (@hans_kluge) December 25, 2020

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