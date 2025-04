Новый штамм COVID-19 выявили в восьми странах Европы - ВОЗ

“Восемь стран в Европейском регионе идентифицировали новый вариант COVID-19 VOC-202012/01. Жизненно важно усилить существующие защитные меры”, — написал он.

Глава Европейского регионального бюро призвал соблюдать дистанцию и носить маски, однако в каких именно странах выявили новый штамм коронавируса не уточнил.

“Кажется, новый вариант также распространяется среди молодых возрастных групп, в отличие от предыдущих штаммов. Бдительность важна, пока продолжаются исследования, чтобы определить его влияние”, — отметил представитель ВОЗ.

Ранее ВОЗ объявила, что вариант коронавируса, аналогичный британскому, обнаружен также в Нидерландах, Дании, Австралии, Италии и Израиле.

Как сообщал УНН, в Германии зафиксировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса, который ранее распространился в Великобритании, подозревают его наличие и в Ирландии.

8 countries in the @WHO_Europe region have now identified the new # COVID19 variant VOC-202012/01. It is vital to strengthen existing protective measures: distancing / masks / staying in core support bubbles. @WHO is continuing to monitor & will provide updates #solidarity is key

— Hans Kluge (@hans_kluge) December 25, 2020