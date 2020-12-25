Туреччина з 28 грудня вимагатиме для в’їзду в країну негативний тест на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Туреччина з 28 грудня вимагатиме для в’їзду в країну негативний тест на коронавірус. Про це у своєму Twitter повідомив міністр охорони здоров’я країни Фахреттін Коджа, передає УНН.
“Ми посилюємо заходи за кордоном. Це буде обов’язковим для кожного пасажира, який прибуде до нашої країни повітряним транспортом з 28 грудня по повітрю та наземним транспортом, починаючи з 30 грудня, для подання негативних результатів ПЦР, що було зроблено протягом останніх 72 годин. В іншому випадку їм не дозволять в’їжджати до країни”, — повідомив Коджа.
Нагадаємо, у Німеччині зафіксували перший випадок зараження новим штамом коронавірусу, який раніше поширився у Великій Британії. В Нігерії циркулює нова мутація, яка відрізняється від штамів, виявлених у Британії та ПАР.
В Україні наразі офіційно не зареєстровано жодного випадку нової мутації коронавірусу. Проте МОЗ оновило список країн “червоної” зони та внесла у цей перелік Британію.
Канада продовжила заборону на прийняття пасажирських рейсів із Великої Британії через загрозу поширення нового штаму COVID-19 ще на два тижні.
Бразилія також заборонила рейси з Великобританії, а в США з понеділка вимагатимуть, щоб усі пасажири авіакомпаній, що прибувають із Великобританії, мали негативний тест на коронавірус.
Yurtdışı tedbirleri artırıyoruz. 28 Aralıktan itibaren yurtdışından ülkemize hava yoluyla, 30 Aralıktan itibaren kara yoluyla gelen her yolcunun, SON 72 SAAT İçinde yapılmış NEGATIF PCR TEST SONUCU İBRAZ ETMESİ zorunlu olacak. Aksi durumda ülkeye girişlerine izin verilmeyecektir. pic.twitter.com/NZGbnK7AWA— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 25, 2020