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МОЗ оновило список країн "червоної" зони: Велика Британія потрапила у перелік

Київ • УНН

 • 20612 перегляди

КИЇВ. 24 грудня. УНН. Міністерство охорони здоров’я України оновило список країн "червоної" та "зеленої" зон - із врахуванням кількості активних випадків коронавірусної хвороби COVID-19 на 100 тис. населення. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу МОЗ.

МОЗ оновило список країн "червоної" зони: Велика Британія потрапила у перелік

У "червоному" списку опинилося 45 країн, тоді як тижнем раніше у ньому було 47 країн. Зокрема, у списку опинилася Велика Британія, де останнім часом зафіксували значне поширення випадків захворювання новим різновидом COVID-19. Також у "червоний" список потрапила Німеччина.

"Вибула" з переліку - Італія, Йорданія, які опинилися у "зеленому" списку. Загалом у цьому списку тепер - 149 країн, тоді як тижнем раніше було 147.

Додамо, як вказують у Держтуризму, після повернення з країн "червоної" зони українці мають піти на самоізоляцію із застосуванням додатку "Вдома". Дострокове припинення самоізоляції можливе після отримання негативного ПЛР-тесту.

Для в’їзду в Україну всім іноземцям потрібний страховий поліс, що покриває COVID-19.

Обсервації не підлягають особи, що прибули з країн "червоної" зони, якщо вони мають негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР, який проведено не більш як за 48 годин до перетину кордону України.

Нагадаємо, новий штам коронавірусу був виявлений на південному сході Англії. За словами британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона, він може бути на 70% заразнішим, ніж більш рання форма.

Більш суворі обмеження на Різдво ввели у британській столиці Лондоні та на південному сході Англії з неділі, 20 грудня, в тому числі через новий варіант коронавірусу, який поширюється регіоном.

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