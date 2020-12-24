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Минздрав обновил список стран "красной" зоны: Великобритания попала в перечень

Киев • УНН

 • 20612 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Министерство здравоохранения Украины обновило список стран "красной" и "зеленой" зон - с учетом количества активных случаев коронавирусной болезни COVID-19 на 100 тыс. населения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Минздрав обновил список стран "красной" зоны: Великобритания попала в перечень

В "красном" списке оказалось 45 стран, тогда как неделей ранее в нем было 47 стран. В частности, в списке оказалась Великобритания, где в последнее время зафиксировали значительное распространение случаев заболевания новой разновидностью COVID-19. Также в "красный" список попала Германия.

"Выбыли" из перечня - Италия, Иордания, которые оказались в "зеленом" списке. Всего в этом списке теперь - 149 стран, тогда как неделей ранее было 147.

Добавим, как указывают в Гостуризма, после возвращения из стран "красной" зоны украинцы должны пойти на самоизоляцию с применением приложении "Вдома". Досрочное прекращение самоизоляции возможно после получения отрицательного ПЦР-теста.

Для въезда в Украину всем иностранцам нужен страховой полис, покрывающий COVID-19.

Обсервации не подлежат лица, прибывшие из стран "красной" зоны, если они имеют отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, который проведен не более чем за 48 часов до пересечения границы Украины.

Напомним, новый штамм коронавируса был обнаружен на юго-востоке Англии. По словам британского премьер-министра Бориса Джонсона, он может быть на 70% заразнее, чем более ранняя форма.

Более строгие ограничения на Рождество ввели в британской столице Лондоне и на юго-востоке Англии с воскресенья, 20 декабря, в том числе из-за нового варианта коронавируса, который распространяется регионом.

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