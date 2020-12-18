У МОЗ оновили список країн "червоної" та "зеленої" зон

Так, до переліку "зеленої" зони входять 146 країн, зокрема: Польща, Велика Британія, Німеччина, Білорусь, Росія, Ізраїль, Канада, Франція, Іспанія, Казахстан.

У "червоному" списку опинилося 47 країн, зокрема: Грузія, Литва, США, Угорщина, Чехія, Словаччина, Португалія, Туреччина, Молдова, Австрія, Румунія та Молдова.

Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні на 8 годину 18 грудня зареєстровано вже 944 тис. випадків COVID-19, за добу - 12 630.

Нагадаємо, МОЗ назвало регіони з найгіршою епідситуацією, а також регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.