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В Україні вже 944 тис. випадків COVID-19, за добу - 12 630

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. В Україні на 8 годину 18 грудня зафіксовано вже 944 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст - понад 12,6 тисячі, зростання проти доби раніше. Кількість одужалих четверту добу поспіль більша, ніж кількість захворілих, утім, кількість госпіталізованих за добу тримається у межах 3 тисяч. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова у Facebook.

В Україні вже 944 тис. випадків COVID-19, за добу - 12 630

"12 630 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 18 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 620 дітей та 552 медпрацівники", - повідомив Степанов.

За його даними, також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 2 904 особи;
  • летальних випадків – 260;
  • одужало – 12 866 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 68 759 (зокрема методом ПЛР – 42 340, методом ІФА – 26 419).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 944 381 особа;
  • одужало – 561 222 особи;
  • летальних випадків – 16 256;
  • проведено ПЛР-тестувань – 5 209 462.

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 658), Запорізькій (1 022), Одеській (925), Київській (922) та Черкаській (583) областях", - зауважив міністр охорони здоров'я.

Кількість захворювань в регіонах:

  • місто Київ – 98 330 випадків;
  • Вінницька область – 20 578 випадків;
  • Волинська область – 29 817 випадків;
  • Дніпропетровська область – 51 401 випадок;
  • Донецька область – 31 449 випадків;
  • Житомирська область – 35 662 випадки;
  • Закарпатська область – 26 855 випадків;
  • Запорізька область – 45 715 випадків;
  • Івано-Франківська область – 41 644 випадки;
  • Київська область – 51 588 випадків;
  • Кіровоградська область – 7 621 випадок;
  • Луганська область – 8 533 випадки;
  • Львівська область – 55 860 випадків;
  • Миколаївська область – 25 826 випадків;
  • Одеська область – 61 963 випадки;
  • Полтавська область – 31 097 випадків;
  • Рівненська область – 37 840 випадків;
  • Сумська область – 37 157 випадків;
  • Тернопільська область – 32 089 випадків;
  • Харківська область – 64 237 випадків;
  • Херсонська область – 15 151 випадок;
  • Хмельницька область – 36 027 випадків;
  • Черкаська область – 33 837 випадків;
  • Чернівецька область – 37 695 випадків;
  • Чернігівська область – 26 409 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 17-у місці за поширенням і на 21-у - за кількістю смертей від COVID-19.

Раніше у МОЗ розробили чотирирівневий план дій залежно від кількості хворих на COVID-19. Так, за умови сильного зростання кількості хворих, в Україні можливий фактичний локдаун, тобто введення повного переліку обмежень, які передбачає "червона" зона карантину, мобілізація лікарів, розгортання мобільних медичних госпіталів та медичне сортування - лікарі будуть обирати, кому надавати медичну допомогу саме у стаціонарі.

Уряд вже вводив "карантин вихідного дня" до кінця листопада - простими словами, не мало працювати нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ. Згодом почалися розмови про можливість повного локдауну на зимові свята, утім, у МОЗ зауважили, що пропонуватимуть уряду ввести локдаун із початку січня. Так, 9 грудня уряд оголосив, що жорсткий карантин в Україні вводиться з 8 по 24 січня. При цьому в Україні з 19 грудня вводять нові карантинні обмеження.

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Наразі діє адаптивний карантин. Загалом дію обмежень продовжено до 28 лютого.

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