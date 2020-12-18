В Україні вже 944 тис. випадків COVID-19, за добу - 12 630
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. В Україні на 8 годину 18 грудня зафіксовано вже 944 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст - понад 12,6 тисячі, зростання проти доби раніше. Кількість одужалих четверту добу поспіль більша, ніж кількість захворілих, утім, кількість госпіталізованих за добу тримається у межах 3 тисяч. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова у Facebook.
"12 630 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 18 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 620 дітей та 552 медпрацівники", - повідомив Степанов.
За його даними, також за минулу добу:
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- госпіталізовано – 2 904 особи;
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- летальних випадків – 260;
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- одужало – 12 866 осіб;
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- здійснено тестувань за добу – 68 759 (зокрема методом ПЛР – 42 340, методом ІФА – 26 419).
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За весь час пандемії в Україні:
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- захворіло – 944 381 особа;
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- одужало – 561 222 особи;
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- летальних випадків – 16 256;
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- проведено ПЛР-тестувань – 5 209 462.
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"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 658), Запорізькій (1 022), Одеській (925), Київській (922) та Черкаській (583) областях", - зауважив міністр охорони здоров'я.
Кількість захворювань в регіонах:
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- місто Київ – 98 330 випадків;
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- Вінницька область – 20 578 випадків;
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- Волинська область – 29 817 випадків;
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- Дніпропетровська область – 51 401 випадок;
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- Донецька область – 31 449 випадків;
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- Житомирська область – 35 662 випадки;
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- Закарпатська область – 26 855 випадків;
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- Запорізька область – 45 715 випадків;
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- Івано-Франківська область – 41 644 випадки;
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- Київська область – 51 588 випадків;
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- Кіровоградська область – 7 621 випадок;
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- Луганська область – 8 533 випадки;
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- Львівська область – 55 860 випадків;
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- Миколаївська область – 25 826 випадків;
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- Одеська область – 61 963 випадки;
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- Полтавська область – 31 097 випадків;
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- Рівненська область – 37 840 випадків;
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- Сумська область – 37 157 випадків;
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- Тернопільська область – 32 089 випадків;
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- Харківська область – 64 237 випадків;
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- Херсонська область – 15 151 випадок;
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- Хмельницька область – 36 027 випадків;
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- Черкаська область – 33 837 випадків;
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- Чернівецька область – 37 695 випадків;
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- Чернігівська область – 26 409 випадків.
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 17-у місці за поширенням і на 21-у - за кількістю смертей від COVID-19.
Раніше у МОЗ розробили чотирирівневий план дій залежно від кількості хворих на COVID-19. Так, за умови сильного зростання кількості хворих, в Україні можливий фактичний локдаун, тобто введення повного переліку обмежень, які передбачає "червона" зона карантину, мобілізація лікарів, розгортання мобільних медичних госпіталів та медичне сортування - лікарі будуть обирати, кому надавати медичну допомогу саме у стаціонарі.
Уряд вже вводив "карантин вихідного дня" до кінця листопада - простими словами, не мало працювати нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ. Згодом почалися розмови про можливість повного локдауну на зимові свята, утім, у МОЗ зауважили, що пропонуватимуть уряду ввести локдаун із початку січня. Так, 9 грудня уряд оголосив, що жорсткий карантин в Україні вводиться з 8 по 24 січня. При цьому в Україні з 19 грудня вводять нові карантинні обмеження.
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Наразі діє адаптивний карантин. Загалом дію обмежень продовжено до 28 лютого.