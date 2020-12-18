В Украине уже 944 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 12 630

"12 630 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 18 декабря 2020 года. В частности, заболели 620 детей и 552 медработника", - сообщил Степанов.

По его данным, также за минувшие сутки:



госпитализировано - 2904 человека;



летальных случаев - 260;



выздоровели - 12866 человек;



осуществлено тестирований за сутки - 68 759 (в том числе методом ПЦР - 42 340, методом ИФА - 26 419).



За все время пандемии в Украине:



заболело - 944 381 человек;



выздоровели - 561 222 человека;



летальных исходов - 16 256;



проведение ПЦР-тестов - 5 209 462.



"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1658), Запорожской (1022), Одесской (925), Киевской (922) и Черкасской (583) областях", - отметил министр здравоохранения.

Количество заболеваний в регионах:



Киев - 98330 случаев;



Винницкая область - 20 578 случаев;



Волынская область - 29 817 случаев;



Днепропетровская область - 51 401 случай;



Донецкая область - 31 449 случаев;



Житомирская область - 35 662 случая;



Закарпатская область - 26 855 случаев;



Запорожская область - 45 715 случаев;



Ивано-Франковская область - 41 644 случая;



Киевская область - 51 588 случаев;



Кировоградская область - 7621 случай;



Луганская область - 8533 случая;



Львовская область - 55 860 случаев;



Николаевская область - 25 826 случаев;



Одесская область - 61963 случаи;



Полтавская область - 31 097 случаев;



Ровенская область - 37 840 случаев;



Сумская область - 37 157 случаев;



Тернопольская область - 32 089 случаев;



Харьковская область - 64 237 случаев;



Херсонская область - 15 151 случай;



Хмельницкая область - 36 027 случаев;



Черкасская область - 33 837 случаев;



Черновицкая область - 37 695 случаев;



Черниговская область - 26 409 случаев.



Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающий ситуацию с коронавируса в мире, Украина на 17-м месте по распространению и на 21-м - по количеству смертей от COVID-19.

Ранее в Минздраве разработали четырехуровневый план действий в зависимости от количества больных COVID-19. Так, при сильном росте количества больных, в Украине возможен фактический локдаун, то есть введение полного перечня ограничений, которые предусматривает "красная" зона карантина, мобилизация врачей, развертывание мобильных медицинских госпиталей и медицинская сортировка - врачи будут выбирать, кому предоставлять медицинскую помощь именно в стационаре.

Правительство уже вводило "карантин выходного дня" до конца ноября - простыми словами, не должно было работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений. Позже начались разговоры о возможности полного локдауна на зимние праздники, впрочем, в Минздраве отметили, что будут предлагать правительству ввести локдаун с начала января. Так, 9 декабря правительство объявило, что жесткий карантин в Украине вводится с 8 по 24 января. При этом в Украине с 19 декабря вводят новые карантинные ограничения.

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. На данный момент действует адаптивный карантин. В общем действие ограничений продлено до 28 февраля.