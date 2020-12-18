В Минздраве обновили список стран "красной" и "зеленой" зон
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Министерство здравоохранения Украины обновило список стран "красной" и "зеленой" зон - с учетом количества активных случаев коронавирусной болезни COVID-19 на 100 тыс. населения, передает УНН.
Так, в перечень "зеленой" зоны входят 146 стран, в частности Польша, Великобритания, Германия, Беларусь, Россия, Израиль, Канада, Франция, Испания, Казахстан.
В "красном" списке оказалось 47 стран, в том числе Грузия, Литва, США, Венгрия, Чехия, Словакия, Португалия, Турция, Молдова, Австрия, Румыния и Молдова.
Как сообщалось ранее в УНН, в Украине на 8 часов 18 декабря зарегистрированы уже 944 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 12 630.
Напомним, Минздрав назвал регионы с наихудшей эпидситуацией, а также регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.