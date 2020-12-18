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МОЗ назвало регіони-лідери за приростом випадків COVID-19 за добу

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрована у Києві та Запорізькій області - по понад тисячі. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова у Facebook.

МОЗ назвало регіони-лідери за приростом випадків COVID-19 за добу

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 658), Запорізькій (1 022), Одеській (925), Київській (922) та Черкаській (583) областях", - повідомив міністр охорони здоров'я.

Ситуація з захворюваністю по областях та у Києві виглядає так:

  • Київ – 98 330 (+1 658 за добу)
  • Вінницька – 20 578 (+259)
  • Волинська – 29 817 (+427)
  • Дніпропетровська – 51 401 (+507)
  • Донецька – 31 449 (+553)
  • Житомирська – 35 662 (+505)
  • Закарпатська – 26 855 (+170)
  • Запорізька – 45 715 (+1 022)
  • Івано-Франківська – 41 644 (+288)
  • Київська – 51 588 (+922)
  • Кіровоградська – 7 621 (+106)
  • Луганська – 8 533 (+174)
  • Львівська – 55 860 (+569)
  • Миколаївська – 25 826 (+539)
  • Одеська – 61 963 (+925)
  • Полтавська – 31 097 (+314)
  • Рівненська – 37 840 (+423)
  • Сумська – 37 157 (+558)
  • Тернопільська – 32 089 (+215)
  • Харківська – 64 237 (+505)
  • Херсонська – 15 151 (+293)
  • Хмельницька – 36 027 (+395)
  • Черкаська – 33 837 (+583)
  • Чернівецька – 37 695 (+228)
  • Чернігівська – 26 409 (+492)

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, в Україні на 8 годину 18 грудня зафіксовано вже 944 381 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, при цьому одужало – 561 222 особи, летальних випадків – 16 256. Добовий приріст захворілих - понад 12,6 тисячі, зростання проти доби раніше. Кількість одужалих четверту добу поспіль більша, ніж кількість захворілих, утім, кількість госпіталізованих за добу тримається у межах 3 тисяч. 

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