МОЗ назвало регіони-лідери за приростом випадків COVID-19 за добу

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 658), Запорізькій (1 022), Одеській (925), Київській (922) та Черкаській (583) областях", - повідомив міністр охорони здоров'я.

Ситуація з захворюваністю по областях та у Києві виглядає так:



Київ – 98 330 (+1 658 за добу)



Вінницька – 20 578 (+259)



Волинська – 29 817 (+427)



Дніпропетровська – 51 401 (+507)



Донецька – 31 449 (+553)



Житомирська – 35 662 (+505)



Закарпатська – 26 855 (+170)



Запорізька – 45 715 (+1 022)



Івано-Франківська – 41 644 (+288)



Київська – 51 588 (+922)



Кіровоградська – 7 621 (+106)



Луганська – 8 533 (+174)



Львівська – 55 860 (+569)



Миколаївська – 25 826 (+539)



Одеська – 61 963 (+925)



Полтавська – 31 097 (+314)



Рівненська – 37 840 (+423)



Сумська – 37 157 (+558)



Тернопільська – 32 089 (+215)



Харківська – 64 237 (+505)



Херсонська – 15 151 (+293)



Хмельницька – 36 027 (+395)



Черкаська – 33 837 (+583)



Чернівецька – 37 695 (+228)



Чернігівська – 26 409 (+492)



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, в Україні на 8 годину 18 грудня зафіксовано вже 944 381 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, при цьому одужало – 561 222 особи, летальних випадків – 16 256. Добовий приріст захворілих - понад 12,6 тисячі, зростання проти доби раніше. Кількість одужалих четверту добу поспіль більша, ніж кількість захворілих, утім, кількість госпіталізованих за добу тримається у межах 3 тисяч.