МОЗ назвало регіони-лідери за приростом випадків COVID-19 за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрована у Києві та Запорізькій області - по понад тисячі. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова у Facebook.
"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 658), Запорізькій (1 022), Одеській (925), Київській (922) та Черкаській (583) областях", - повідомив міністр охорони здоров'я.
Ситуація з захворюваністю по областях та у Києві виглядає так:
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- Київ – 98 330 (+1 658 за добу)
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- Вінницька – 20 578 (+259)
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- Волинська – 29 817 (+427)
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- Дніпропетровська – 51 401 (+507)
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- Донецька – 31 449 (+553)
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- Житомирська – 35 662 (+505)
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- Закарпатська – 26 855 (+170)
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- Запорізька – 45 715 (+1 022)
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- Івано-Франківська – 41 644 (+288)
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- Київська – 51 588 (+922)
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- Кіровоградська – 7 621 (+106)
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- Луганська – 8 533 (+174)
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- Львівська – 55 860 (+569)
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- Миколаївська – 25 826 (+539)
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- Одеська – 61 963 (+925)
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- Полтавська – 31 097 (+314)
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- Рівненська – 37 840 (+423)
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- Сумська – 37 157 (+558)
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- Тернопільська – 32 089 (+215)
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- Харківська – 64 237 (+505)
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- Херсонська – 15 151 (+293)
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- Хмельницька – 36 027 (+395)
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- Черкаська – 33 837 (+583)
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- Чернівецька – 37 695 (+228)
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- Чернігівська – 26 409 (+492)
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, в Україні на 8 годину 18 грудня зафіксовано вже 944 381 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, при цьому одужало – 561 222 особи, летальних випадків – 16 256. Добовий приріст захворілих - понад 12,6 тисячі, зростання проти доби раніше. Кількість одужалих четверту добу поспіль більша, ніж кількість захворілих, утім, кількість госпіталізованих за добу тримається у межах 3 тисяч.