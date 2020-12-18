Минздрав назвал регионы-лидеры по приросту случаев COVID-19 за сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве и Запорожской области - по более тысячи. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1658), Запорожской (1022), Одесской (925), Киевской (922) и Черкасской (583) областях", - сообщил министр здравоохранения.
Ситуация с заболеваемостью по областям и в Киеве выглядит так:
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- Киев - 98330 (+1 658 за сутки)
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- Винницкая - 20578 (+259)
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- Волынская - 29817 (+427)
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- Днепропетровск - 51401 (+507)
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- Донецк - 31449 (+553)
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- Житомирская - 35 662 (+505)
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- Закарпатская - 26 855 (+170)
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- Запорожская - 45 715 (+1 022)
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- Ивано-Франковск - 41644 (+288)
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- Киевская - 51588 (+922)
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- Кировоградская - 7621 (+106)
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- Луганская - 8533 (+174)
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- Львовская - 55860 (+569)
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- Николаевская - 25826 (+539)
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- Одесская - 61 963 (+925)
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- Полтавская - 31097 (+314)
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- Ровенская - 37840 (+423)
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- Сумская - 37157 (+558)
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- Тернопольская - 32089 (+215)
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- Харьковская - 64237 (+505)
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- Херсонская - 15151 (+293)
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- Хмельницкая - 36027 (+395)
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- Черкасская - 33 837 (+583)
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- Черновицкая - 37 695 (+228)
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- Черниговская - 26 409 (+492)
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, в Украине на 8:00 18 декабря зафиксировано уже 944 381 случай коронавирусной болезни COVID-19, при этом выздоровели - 561 222 человека, летальных случаев - 16 256. Суточный прирост заболевших - более 12,6 тысячи, рост по сравнению с сутками ранее. Количество выздоровевших четвертые сутки подряд больше, чем количество заболевших, впрочем, количество госпитализированных за сутки держится в пределах 3 тысяч.