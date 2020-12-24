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МОЗ: в Україні поки не зареєстровано "британської" мутації коронавірусу

Київ • УНН

 • 10928 перегляди

КИЇВ. 24 грудня. УНН. В Україні наразі офіційно не зареєстровано жодного випадку нової мутації коронавірусу, яку вперше виявили у Великій Британії. Про це сказав міністр охорони здоров’я України Максим Степанов журналістам у Києві, передає кореспондент УНН.

МОЗ: в Україні поки не зареєстровано "британської" мутації коронавірусу

"Ми постійно у контакті з нашими міжнародними експертами, колегами з інших країн щодо боротьби з COVID-19. Взагалі кількість мутацій, яка відбулась з коронавірусом – це 12 тис. Вони різного характеру", - сказав міністр.

З його слів, за підтвердженими даними колег з Великої Британії, новий вид коронавірусу став на 70% більш заразним. У той же час, у них немає даних, що дана мутація викликає сильніше ускладнення або більш важкий перебіг хвороби.

"Ми зараз посилили контроль над секвенуванням для того, щоб ми одразу могли виділити, що це саме цей штам. Наші тест-системи (ПЛР-тестування) дозволяють не пропустити цей вид, навіть якщо це цей штам. В Україні поки офіційно не зафіксовано випадків. У світі, крім Великої Британії, випадки зареєстровані в Австралії, Данії, Нідерландах", - заявив очільник МОЗ.

Зазначимо, у Великій Британії виявлено новий варіант коронавірусу, який, за словами прем'єр-міністра королівства Бориса Джонсона, на 70% заразніший. Згідно з заявою Служби громадської охорони здоров’я Англії, мутований варіант коронавірусу був виявлений у Великій Британії у вересні, але широко розповсюджуватися став з середини листопада.

Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила, що варіант коронавірусу, аналогічний до британського, виявлений також у Нідерландах, Данії, Австралії та Італії. Новий штам COVID-19 також виявили в Ізраїлі і підозрюють його наявність в Ірландії.

Раніше сьогодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна перегляне рішення щодо можливості припинення авіасполучення з Великою Британією, якщо рівень загрози, викликаної новою мутацією коронавірусу, суттєво підвищиться.

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