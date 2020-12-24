Заборону на польоти в Велику Британію не виключили: Кулеба назвав умови

“Після першої хвилі країн, які встановили заборону на польоти з Великою Британією, цей список не розширюється. Другої хвилі не було”, — зазначив міністр.

Він зауважив, що відповідну заборону встановили країни, які мають найбільш динамічний і великий пасажиропотік з Британією, і напередодні свят відчули особливу загрозу.

“У нас наразі дуже обмежене, зведене до критичного мінімуму авіасполучення з Британією. Ситуація залишається контрольованою. Ми уважно стежимо за ситуацією навколо нового штаму в ЄС і наразі не бачимо підстав для того, щоб закривати повністю авіасполучення з Великою Британією. Якщо рівень загрози суттєво підвищиться, тоді ми знову подивимось на це питання. Але наразі, я вважаю, ми не маємо ухвалювати рішення поспішно, тільки тому що хтось цього теж ухвалив”, — пояснив дипломат.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що Україна не буде призупиняти авіасполучення з Великою Британією у зв’язку з появою там нового штаму коронавірусу.

Як повідомляв УНН, цього тижня близько 30 країн світу обмежили сполучення з Великою Британією у зв’язку з виявленням там нового виду коронавірусу.

Нагадаємо, новий штам коронавірусу був виявлений на південному сході Англії. За словами британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона, він може бути на 70% заразнішим, ніж більш рання форма.

Більш суворі обмеження на Різдво ввели у британській столиці Лондоні і околицях з неділі, 20 грудня, в тому числі через новий варіант коронавірусу, який поширюється регіоном.