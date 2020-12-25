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В Нігерії виявили ще один штам COVID-19

Київ • УНН

 • 16912 перегляди

КИЇВ. 25 грудня. УНН. В Нігерії циркулює нова мутація коронавірусу, яка відрізняється від штамів, виявлених у Британії та ПАР. Про це заявили у панафриканської організації охорони здоров’я Africa CDC, повідомляє Al Jazeera, передає УНН.

В Нігерії виявили ще один штам COVID-19

За словами глави Африканського центру контролю захворювань Джона Нкенгасонга, цей штам відрізняється від мутацій, виявлених у Південній Африці та Великій Британії, але для його вивчення потрібні додаткові дослідження.

“Це окремий рід від Великобританії та Південної Африки... Дайте нам трохи часу... ще дуже рано для висновків”, — заявив Джон Нкенгасонг.

Зазначається, що цей штам коронавірусу був знайдений у двох зразках пацієнтів, зібраних ще 3 серпня та 9 жовтня в штаті Осун Нігерії. Згідно з дослідженням, на відміну від варіанту, який спостерігається у Великобританії, експерти не спостерігали такого стрімкого зростання захворюваності на коронавірус в Нігерії і не мають доказів того, що варіант P681H сприяє збільшенню передачі вірусу. Однак відносна різниця в масштабах геномного нагляду в Нігерії порівняно з Великобританією може означати зменшення спроможності виявляти такі зміни.

Глава Африканського центру контролю захворювань повідомив, що новина про новий штам з’явилася у зв’язку зі сплеском випадків у Нігерії та Південній Африці. За минулий тиждень Нігерія повідомила про збільшення на 52% випадків COVID-19, а Південна Африка — про 40%.

“Ми вважаємо, що ця мутація не матиме ефекту на вакцини проти COVID-19 на континенті”, — зазначив глава Африканського центру контролю захворювань.

Нагадаємо, у Великій Британії виявили ще один новий штам коронавірусу, який був завезений до Європи з Південної Африки. За даними британських експертів, він дуже відрізняється від британського варіанту вірусу, виявленого раніше.

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