В Нигерии обнаружили еще один штамм COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 25 декабря. УНН. В Нигерии циркулирует новая мутация коронавируса, которая отличается от штаммов, выявленных в Британии и ЮАР. Об этом заявили в панафриканской организации здравоохранения Africa CDC, сообщает Al Jazeera, передает УНН.
По словам главы Африканского центра контроля заболеваний Джона Нкенгасонга, этот штамм отличается от мутаций, обнаруженных в Южной Африке и Великобритании, но для его изучения нужны дополнительные исследования.
“Это отдельный род от Великобритании и Южной Африки... Дайте нам немного времени... еще очень рано для выводов”, — заявил Джон Нкенгасонг.
Отмечается, что этот штамм коронавируса был найден в двух образцах пациентов, собранных еще 3 августа и 9 октября в штате Осун в Нигерии.
Согласно исследованию, в отличие от варианта, который наблюдается в Великобритании, эксперты не наблюдали такого стремительного роста заболеваемости коронавирусом в Нигерии и нет доказательств того, что вариант P681H способствует увеличению передачи вируса. Однако относительная разница в масштабах геномного надзора в Нигерии по сравнению с Великобританией может означать уменьшение способности выявлять такие изменения.
Глава Африканского центра контроля заболеваний сообщил, что новость о новом штамме появилась в связи с всплеском случаев в Нигерии и Южной Африке. За прошедшую неделю Нигерия сообщила об увеличении на 52% случаев COVID-19, а Южная Африка — на 40%.
“Мы считаем, что эта мутация не будет отражаться на эффекте вакцин против COVID-19 на континенте”, — отметил глава Африканского центра контроля заболеваний.
Напомним, в Великобритании обнаружили еще один новый штамм коронавируса, который был завезен в Европу из Южной Африки. По данным британских экспертов, он очень отличается от британского варианта вируса, обнаруженного ранее.