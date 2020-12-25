В Нигерии обнаружили еще один штамм COVID-19

По словам главы Африканского центра контроля заболеваний Джона Нкенгасонга, этот штамм отличается от мутаций, обнаруженных в Южной Африке и Великобритании, но для его изучения нужны дополнительные исследования.

“Это отдельный род от Великобритании и Южной Африки... Дайте нам немного времени... еще очень рано для выводов”, — заявил Джон Нкенгасонг.

Отмечается, что этот штамм коронавируса был найден в двух образцах пациентов, собранных еще 3 августа и 9 октября в штате Осун в Нигерии.

Согласно исследованию, в отличие от варианта, который наблюдается в Великобритании, эксперты не наблюдали такого стремительного роста заболеваемости коронавирусом в Нигерии и нет доказательств того, что вариант P681H способствует увеличению передачи вируса. Однако относительная разница в масштабах геномного надзора в Нигерии по сравнению с Великобританией может означать уменьшение способности выявлять такие изменения.

Глава Африканского центра контроля заболеваний сообщил, что новость о новом штамме появилась в связи с всплеском случаев в Нигерии и Южной Африке. За прошедшую неделю Нигерия сообщила об увеличении на 52% случаев COVID-19, а Южная Африка — на 40%.

“Мы считаем, что эта мутация не будет отражаться на эффекте вакцин против COVID-19 на континенте”, — отметил глава Африканского центра контроля заболеваний.

Напомним, в Великобритании обнаружили еще один новый штамм коронавируса, который был завезен в Европу из Южной Африки. По данным британских экспертов, он очень отличается от британского варианта вируса, обнаруженного ранее.