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Турция с 28 декабря будет требовать для въезда в страну отрицательный тест на COVID-19

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 декабря. УНН. Турция с 28 декабря будет требовать для въезда в страну отрицательный тест на коронавирус. Об этом в своем Twitter сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа, передает УНН.

Турция с 28 декабря будет требовать для въезда в страну отрицательный тест на COVID-19

“Мы усиливаем меры для зарубежа. Это будет обязательным для каждого пассажира, который прибудет в нашу страну воздушным транспортом с 28 декабря по воздуху и наземным транспортом, начиная с 30 декабря, для предоставления отрицательных результатов ПЦР, которое было сделано в течение последних 72 часов. В противном случае им не позволят въезжать в страну”, — сообщил Коджа.

Напомним, в Германии зафиксировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса, который ранее распространился в Великобритании. В Нигерии циркулирует новая мутация, которая отличается от штаммов, выявленных в Британии и ЮАР.

В Украине пока официально не зарегистрировано ни одного случая новой мутации COVID-19. Однако МОЗ обновило список стран “красной” зоны и внесла в этот перечень Великобританию.

Канада продлила запрет на принятие пассажирских рейсов из Великобритании из-за угрозы распространения нового штамма COVID-19 еще на две недели.

Бразилия также запретила рейсы из Великобритании, а в США с понедельника будут требовать, чтобы все пассажиры авиакомпаний, прибывающих из Великобритании, имели отрицательный тест на коронавирус.

Yurtdışı tedbirleri artırıyoruz. 28 Aralıktan itibaren yurtdışından ülkemize hava yoluyla, 30 Aralıktan itibaren kara yoluyla gelen her yolcunun, SON 72 SAAT İçinde yapılmış NEGATIF PCR TEST SONUCU İBRAZ ETMESİ zorunlu olacak. Aksi durumda ülkeye girişlerine izin verilmeyecektir. pic.twitter.com/NZGbnK7AWA

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 25, 2020

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