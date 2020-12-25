Бразилія заборонила рейси з Великобританії через новий штам COVID-19

Уряд Бразилії зазначив, що заборона на польоти також поширюється на інші пункти, які з’єднуються з Великобританією, тоді як заборона на фізичних осіб поширюється на всіх іноземних громадян, які були у Великобританії протягом останніх двох тижнів.

Додається, що особи, які вже в’їхали до Бразилії з Британії, мусять протягом 14 днів знаходитись на карантині.

Наразі Бразилія залишається на другому місці в світі з найбільшим поширенням коронавірусу та смертності — понад 7,4 млн захворівших, понад 189 тисяч людей померли за час пандемії.

Як повідомляв УНН, у Великій Британії виявили ще один новий штам коронавірусу, який був завезений до Європи з Південної Африки. Він відрізняється від “британського”. Про ще один новий штам вірусу також повідомили в Нігерії.