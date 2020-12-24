Пандемія: у світі від COVID-19 померли понад 1,7 млн людей
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Станом на ранок у світі інфекцією, викликаною коронавірусом SARS-CoV-2, заразилися вже понад 78,6 млн людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США).
Всього у світі на COVID-19 інфіковано 78 674 527 людей, з них одужало 44 280 078. Кількість померлих зросла до 1 729 984.
Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (18 455 655), Індія (10 099 066), Бразилія (7 365 517), Росія (2 905 196), Франція (2 562 615), Велика Британія (2 155 996), Туреччина (2 082 610) та Італія (1 991 378).
У лідерах за кількістю інфікованих на COVID-19 у світі також:
— Іспанія (1 842 289);
— Німеччина (1 604 129);
— Аргентина (1 563 865);
— Колумбія (1 544 826);
— Мексика (1 350 079);
— Польща (1 226 883);
— Іран (1 177 007).
За даними Центра системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса, кількість випадків COVID-19 в Україні вже перевищило мільйон — 1 018 198. За останніми даними МОЗ України, в країні було зафіксовано 989 тис. випадків коронавірусу, з них 17 172 — летальні.
Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (326 088), Бразилії (189 220) та Індії (146 444).
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.