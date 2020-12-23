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В Україні вже 989 тис. випадків COVID-19, за добу - 10 136

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 грудня. УНН. В Україні на 8 годину 23 грудня зафіксовано вже 989 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст - понад 10 тисяч, зростання проти доби раніше, утім кількість одужалих другу добу поспіль перевищує кількість захворілих. При цьому госпіталізованих людей за добу - під 3 тисячі. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення міністра охорони здоров’я України Максима Степанова у Facebook.

В Україні вже 989 тис. випадків COVID-19, за добу - 10 136

"10 136 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 23 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 537 дітей та 422 медпрацівники", - повідомив Степанов.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 2 979 осіб;
  • летальних випадків – 275;
  • одужало – 15 372 особи;
  • здійснено тестувань за добу – 61 445 (зокрема методом ПЛР – 41 219, методом ІФА – 20 226).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 989 642 особи;
  • одужало – 615 660 осіб;
  • летальних випадків – 17 172;
  • проведено ПЛР-тестувань – 5 348 820.

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 381), Запорізькій (887), Київській (809), Одеській (792) та Харківській (591) областях", - вказав голова МОЗ.

Кількість захворювань в регіонах:

  • місто Київ – 103 663 випадки;
  • Вінницька область – 21 259 випадків;
  • Волинська область – 31 490 випадків;
  • Дніпропетровська область – 54 625 випадків;
  • Донецька область – 33 102 випадки;
  • Житомирська область – 36 975 випадків;
  • Закарпатська область – 27 391 випадок;
  • Запорізька область – 49 341 випадок;
  • Івано-Франківська область – 42 300 випадків;
  • Київська область – 54 831 випадок;
  • Кіровоградська область – 7 949 випадків;
  • Луганська область – 9 181 випадок;
  • Львівська область – 57 906 випадків;
  • Миколаївська область – 27 970 випадків;
  • Одеська область – 66 295 випадків;
  • Полтавська область – 32 945 випадків;
  • Рівненська область – 39 251 випадок;
  • Сумська область – 38 501 випадок;
  • Тернопільська область – 32 738 випадків;
  • Харківська область – 66 243 випадки;
  • Херсонська область – 16 162 випадки;
  • Хмельницька область – 37 142 випадки;
  • Черкаська область – 35 938 випадків;
  • Чернівецька область – 38 721 випадок;
  • Чернігівська область – 27 723 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Всього у світі на COVID-19 захворіли 77 958 369 людей, з них одужало 43 967 060. Кількість померлих зросла до 1 715 945.

Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 17-у місці за поширенням і на 20-у - за кількістю смертей від COVID-19.

Раніше у МОЗ розробили чотирирівневий план дій залежно від кількості хворих на COVID-19. Так, за умови сильного зростання кількості хворих, в Україні можливий фактичний локдаун, тобто введення повного переліку обмежень, які передбачає "червона" зона карантину, мобілізація лікарів, розгортання мобільних медичних госпіталів та медичне сортування - лікарі будуть обирати, кому надавати медичну допомогу саме у стаціонарі.

Уряд вже вводив "карантин вихідного дня" до кінця листопада - простими словами, не мало працювати нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ. Згодом почалися розмови про можливість повного локдауну на зимові свята, утім, у МОЗ зауважили, що пропонуватимуть уряду ввести локдаун із початку січня. Так, 9 грудня уряд оголосив, що жорсткий карантин в Україні вводиться з 8 по 24 січня. При цьому в Україні з 19 грудня ввели нові карантинні обмеження.

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Наразі діє адаптивний карантин. Загалом дію обмежень продовжено до 28 лютого.

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