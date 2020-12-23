В Україні вже 989 тис. випадків COVID-19, за добу - 10 136
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. В Україні на 8 годину 23 грудня зафіксовано вже 989 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст - понад 10 тисяч, зростання проти доби раніше, утім кількість одужалих другу добу поспіль перевищує кількість захворілих. При цьому госпіталізованих людей за добу - під 3 тисячі. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення міністра охорони здоров’я України Максима Степанова у Facebook.
"10 136 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 23 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 537 дітей та 422 медпрацівники", - повідомив Степанов.
Також за минулу добу:
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- госпіталізовано – 2 979 осіб;
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- летальних випадків – 275;
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- одужало – 15 372 особи;
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- здійснено тестувань за добу – 61 445 (зокрема методом ПЛР – 41 219, методом ІФА – 20 226).
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За весь час пандемії в Україні:
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- захворіло – 989 642 особи;
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- одужало – 615 660 осіб;
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- летальних випадків – 17 172;
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- проведено ПЛР-тестувань – 5 348 820.
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"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 381), Запорізькій (887), Київській (809), Одеській (792) та Харківській (591) областях", - вказав голова МОЗ.
Кількість захворювань в регіонах:
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- місто Київ – 103 663 випадки;
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- Вінницька область – 21 259 випадків;
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- Волинська область – 31 490 випадків;
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- Дніпропетровська область – 54 625 випадків;
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- Донецька область – 33 102 випадки;
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- Житомирська область – 36 975 випадків;
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- Закарпатська область – 27 391 випадок;
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- Запорізька область – 49 341 випадок;
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- Івано-Франківська область – 42 300 випадків;
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- Київська область – 54 831 випадок;
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- Кіровоградська область – 7 949 випадків;
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- Луганська область – 9 181 випадок;
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- Львівська область – 57 906 випадків;
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- Миколаївська область – 27 970 випадків;
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- Одеська область – 66 295 випадків;
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- Полтавська область – 32 945 випадків;
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- Рівненська область – 39 251 випадок;
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- Сумська область – 38 501 випадок;
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- Тернопільська область – 32 738 випадків;
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- Харківська область – 66 243 випадки;
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- Херсонська область – 16 162 випадки;
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- Хмельницька область – 37 142 випадки;
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- Черкаська область – 35 938 випадків;
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- Чернівецька область – 38 721 випадок;
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- Чернігівська область – 27 723 випадки.
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Всього у світі на COVID-19 захворіли 77 958 369 людей, з них одужало 43 967 060. Кількість померлих зросла до 1 715 945.
Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 17-у місці за поширенням і на 20-у - за кількістю смертей від COVID-19.
Раніше у МОЗ розробили чотирирівневий план дій залежно від кількості хворих на COVID-19. Так, за умови сильного зростання кількості хворих, в Україні можливий фактичний локдаун, тобто введення повного переліку обмежень, які передбачає "червона" зона карантину, мобілізація лікарів, розгортання мобільних медичних госпіталів та медичне сортування - лікарі будуть обирати, кому надавати медичну допомогу саме у стаціонарі.
Уряд вже вводив "карантин вихідного дня" до кінця листопада - простими словами, не мало працювати нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ. Згодом почалися розмови про можливість повного локдауну на зимові свята, утім, у МОЗ зауважили, що пропонуватимуть уряду ввести локдаун із початку січня. Так, 9 грудня уряд оголосив, що жорсткий карантин в Україні вводиться з 8 по 24 січня. При цьому в Україні з 19 грудня ввели нові карантинні обмеження.
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Наразі діє адаптивний карантин. Загалом дію обмежень продовжено до 28 лютого.