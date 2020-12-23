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В Украине уже 989 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 10 136

Киев • УНН

 • 17022 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В Украине на 8:00 23 декабря зафиксировано уже 989 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост - более 10 тысяч, рост по сравнению с сутками ранее, впрочем количество выздоровевших вторые сутки подряд превышает количество заболевших. При этом госпитализированных людей за сутки - под 3 тысячи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.

В Украине уже 989 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 10 136

"10 136 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 23 декабря 2020 года. В частности, заболели 537 детей и 422 медработники", - сообщил Степанов.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы - 2979 человек;
  • летальных случаев - 275;
  • выздоровели - 15 372 человека;
  • осуществлено тестирований за сутки - 61 445 (в том числе методом ПЦР - 41 219, методом ИФА - 20 226).

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 989 642 человека;
  • выздоровели - 615 660 человек;
  • летальных исходов - 17 172;
  • проведения ПЦР-тестов - 5 348 820.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1381), Запорожской (887), Киевской (809), Одесской (792) и Харьковской (591) областях", - отметил глава Минздрава.

Количество заболеваний в регионах:

  • Киев - 103 663 случаи;
  • Винницкая область - 21 259 случаев;
  • Волынская область - 31 490 случаев;
  • Днепропетровская область - 54 625 случаев;
  • Донецкая область - 33 102 случаи;
  • Житомирская область - 36 975 случаев;
  • Закарпатская область - 27 391 случай;
  • Запорожская область - 49 341 случай;
  • Ивано-Франковская область - 42 300 случаев;
  • Киевская область - 54 831 случай;
  • Кировоградская область - 7949 случаев;
  • Луганская область - 9181 случай;
  • Львовская область - 57 906 случаев;
  • Николаевская область - 27 970 случаев;
  • Одесская область - 66 295 случаев;
  • Полтавская область - 32 945 случаев;
  • Ровенская область - 39 251 случай;
  • Сумская область - 38 501 случай;
  • Тернопольская область - 32 738 случаев;
  • Харьковская область - 66 243 случая;
  • Херсонская область - 16 162 случая;
  • Хмельницкая область - 37142 случаи;
  • Черкасская область - 35 938 случаев;
  • Черновицкая область - 38 721 случай;
  • Черниговская область - 27 723 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Всего в мире COVID-19 заболели 77 958 369 человек, из них выздоровели 43 967 060. Количество умерших возросло до 1 715 945.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающий ситуацию с коронавируса в мире, Украина на 17-м месте по распространению и на 20-м - по количеству смертей от COVID-19.

Ранее в Минздраве разработали четырехуровневый план действий в зависимости от количества больных COVID-19. Так, при сильном росте количества больных, в Украине возможен фактический локдаун, то есть введение полного перечня ограничений, которые предусматривает "красная" зона карантина, мобилизация врачей, развертывание мобильных медицинских госпиталей и медицинская сортировка - врачи будут выбирать, кому предоставлять медицинскую помощь именно в стационаре.

Правительство уже вводило "карантин выходного дня" до конца ноября - простыми словами, не должно было работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений. Позже начались разговоры о возможности полного локдауна на зимние праздники, впрочем, в Минздраве отметили, что будут предлагать правительству ввести локдаун с начала января. Так, 9 декабря правительство объявило, что жесткий карантин в Украине вводится с 8 по 24 января. При этом в Украине с 19 декабря ввели новые карантинные ограничения.

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. На данный момент действует адаптивный карантин. В общем действие ограничений продлено до 28 февраля.

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