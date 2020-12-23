В Украине уже 989 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 10 136

"10 136 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 23 декабря 2020 года. В частности, заболели 537 детей и 422 медработники", - сообщил Степанов.

Также за минувшие сутки:



госпитализированы - 2979 человек;



летальных случаев - 275;



выздоровели - 15 372 человека;



осуществлено тестирований за сутки - 61 445 (в том числе методом ПЦР - 41 219, методом ИФА - 20 226).



За все время пандемии в Украине:



заболело - 989 642 человека;



выздоровели - 615 660 человек;



летальных исходов - 17 172;



проведения ПЦР-тестов - 5 348 820.



"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1381), Запорожской (887), Киевской (809), Одесской (792) и Харьковской (591) областях", - отметил глава Минздрава.

Количество заболеваний в регионах:



Киев - 103 663 случаи;



Винницкая область - 21 259 случаев;



Волынская область - 31 490 случаев;



Днепропетровская область - 54 625 случаев;



Донецкая область - 33 102 случаи;



Житомирская область - 36 975 случаев;



Закарпатская область - 27 391 случай;



Запорожская область - 49 341 случай;



Ивано-Франковская область - 42 300 случаев;



Киевская область - 54 831 случай;



Кировоградская область - 7949 случаев;



Луганская область - 9181 случай;



Львовская область - 57 906 случаев;



Николаевская область - 27 970 случаев;



Одесская область - 66 295 случаев;



Полтавская область - 32 945 случаев;



Ровенская область - 39 251 случай;



Сумская область - 38 501 случай;



Тернопольская область - 32 738 случаев;



Харьковская область - 66 243 случая;



Херсонская область - 16 162 случая;



Хмельницкая область - 37142 случаи;



Черкасская область - 35 938 случаев;



Черновицкая область - 38 721 случай;



Черниговская область - 27 723 случая.



Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Всего в мире COVID-19 заболели 77 958 369 человек, из них выздоровели 43 967 060. Количество умерших возросло до 1 715 945.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающий ситуацию с коронавируса в мире, Украина на 17-м месте по распространению и на 20-м - по количеству смертей от COVID-19.

Ранее в Минздраве разработали четырехуровневый план действий в зависимости от количества больных COVID-19. Так, при сильном росте количества больных, в Украине возможен фактический локдаун, то есть введение полного перечня ограничений, которые предусматривает "красная" зона карантина, мобилизация врачей, развертывание мобильных медицинских госпиталей и медицинская сортировка - врачи будут выбирать, кому предоставлять медицинскую помощь именно в стационаре.

Правительство уже вводило "карантин выходного дня" до конца ноября - простыми словами, не должно было работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений. Позже начались разговоры о возможности полного локдауна на зимние праздники, впрочем, в Минздраве отметили, что будут предлагать правительству ввести локдаун с начала января. Так, 9 декабря правительство объявило, что жесткий карантин в Украине вводится с 8 по 24 января. При этом в Украине с 19 декабря ввели новые карантинные ограничения.

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. На данный момент действует адаптивный карантин. В общем действие ограничений продлено до 28 февраля.