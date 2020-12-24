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Пандемия: в мире от COVID-19 умерли более 1,7 млн человек

Киев • УНН

 • 11852 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. По состоянию на утро в мире инфекцией, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, заразились уже более 78,6 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

Пандемия: в мире от COVID-19 умерли более 1,7 млн человек

Всего в мире на COVID-19 инфицировано 78 674 527 человек, из них выздоровели 44 280 078. Количество умерших возросло до 1 729 984.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (18 455 655), Индия (10 099 066), Бразилия (7 365 517), Россия (2 905 196), Франция (2 562 615), Великобритания (2 155 996), Турция (2 082 610) и Италия (1 991 378).

В лидерах по количеству инфицированных COVID-19 в мире также:

— Испания (1 842 289);

— Германия (1 604 129);

— Аргентина (1 563 865);

— Колумбия (1 544 826);

— Мексика (1 350 079);

— Польша (1 226 883);

— Иран (1177007).


По данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса, количество случаев COVID-19 в Украине уже превысило миллион — 1 018 198. По последним данным Минздрава Украины, в стране было зафиксировано 989 тыс. случаев коронавируса, из них 17 172 — летальные.

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (326 088), Бразилии (189 220) и Индии (146 444).

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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