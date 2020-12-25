Бразилия запретила рейсы из Великобритании через новый штамм COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 25 декабря. УНН. Бразилия временно приостановила рейсы из Британии и запретила любому лицу, которое находилось в Великобритании в течение последних 14 дней, въезд в страну из-за появления нового варианта COVID-19. Об этом со ссылкой на решение правительства сообщает Reuters, передает УНН.
Правительство Бразилии отметило, что запрет на полеты также распространяется на другие пункты, которые соединяются с Великобританией, тогда как запрет на физических лиц распространяется на всех иностранных граждан, которые были в Великобритании в течение последних двух недель.
Добавляется, что лица, которые уже въехали в Бразилию из Британии, должны в течение 14 дней находиться на карантине.
Сейчас Бразилия остается на втором месте в мире по наибольшему распространению коронавируса и смертности — более 7,4 млн заболевших, более 189 тыс. человек умерли за время пандемии.
Как сообщал УНН, в Великобритании обнаружили еще один новый штамм коронавируса, который был завезен в Европу из Южной Африки. Он отличается от “британского”. О еще одном новом штамме вируса также сообщили в Нигерии.