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Канада продовжила заборону авіарейсів з Британії через новий штам COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 грудня. УНН. Канада продовжила заборону на прийняття пасажирських рейсів із Великої Британії через загрозу поширення нового штаму COVID-19 ще на два тижні. Про це у своєму Twitter повідомив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, передає УНН.

Канада продовжила заборону авіарейсів з Британії через новий штам COVID-19

“Щоб запобігти поширенню варіанту COVID-19 у Канаді, тимчасове призупинення пасажирських рейсів із Великобританії буде продовжено на 2 тижні до 6 січня. Ми відстежуємо ситуацію і зробимо все необхідне, щоб захистити вас”, — написав Трюдо.

Як повідомляв УНН, Канада з 21 грудня на 72 години припинила авіаційне сполучення з Великою Британією у зв’язку з поширенням нової форми коронавірусної інфекції.

Нагадаємо, у Великій Британії виявили ще один новий штам коронавірусу, який був завезений до Європи з Південної Африки. За даними британських експертів, він дуже відрізняється від варіанту вірусу, виявленого раніше, та ще більш заразніший. У зв’язку з цим Британія вирішила припинити авіаперевезення з Південною Африкою та посилити карантинні обмеження. Після того, як у Великій Британії виявили новий штам коронавірусу, який на 70% більш заразний, понад 30 країн світу оголосили про припинення авіасполучення з нею. Згодом новий штам COVID-19 також виявили в Ізраїлі, Німеччині і підозрюють його наявність в Ірландії.

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