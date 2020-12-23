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У Британії вирішили посилити карантин через новий штам COVID-19

Київ • УНН

 • 14424 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. Британський уряд вирішив ввести на більшій частині Англії найсуворіші обмеження через розповсюдження нового штаму COVID-19. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Метт Хенкок, пише Reuters, передає УНН.

У Британії вирішили посилити карантин через новий штам COVID-19

“На тлі зростання кількості інфекцій, збільшення кількості госпіталізацій та збільшення кількості людей, які помирають від коронавірусу, надзвичайно важливо, щоб ми діяли. Ми просто не можемо провести Різдво, до якого ми всі прагнемо”, — сказав Хенкок.

У суботу для Лондона, південно-східної Англії та Уельсу були введені жорсткі карантинні заходи, тоді як плани пом’якшення обмежень на Різдво по всій країні були або різко зменшені, або взагалі скасовані.

Міністр охорони здоров’я Британії заявив, що з 26 грудня на набагато більше частин півдня Англії також буде введено найвищий рівень карантинних обмежень.

Уряди Шотландії та Північної Ірландії вже оголосили, що майже всі жителі цих країн будуть піддані найвищому рівню карантинних обмежень після Різдва.

Нагадаємо, у Великій Британії виявлений новий варіант коронавірусу на 70% більш заразний. Згідно з заявою Служби громадської охорони здоров’я Англії: мутований варіант коронавірусу був виявлений у Великій Британії у вересні, але широко розповсюджуватися став з середини листопада.

Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила, що варіант коронавірусу, аналогічний до британського, виявлений також в Нідерландах, Данії, Австралії та Італії. Новий штам COVID-19 також виявили в Ізраїлі.

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