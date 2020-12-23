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В Британии решили усилить карантин из-за нового штамма COVID-19

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 декабря. УНН. Британское правительство решило ввести на большей части Англии более строгие ограничения из-за распространения нового штамма COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок, пишет Reuters, передает УНН.

В Британии решили усилить карантин из-за нового штамма COVID-19

“На фоне роста количества инфекций, увеличение количества госпитализаций и увеличения количества людей, умирающих от коронавируса, чрезвычайно важно, чтобы мы действовали. Мы просто не можем провести Рождество, к которому мы все стремимся”, — сказал Хэнкок.

В субботу для Лондона, юго-восточной Англии и Уэльса были введены жесткие карантинные меры, тогда как планы смягчения ограничений на Рождество по всей стране были или резко сокращены, или вообще отменены.

Министр здравоохранения Великобритании заявил, что с 26 декабря на гораздо больше части юга Англии также будет введен самый высокий уровень карантина.

Правительства Шотландии и Северной Ирландии уже объявили, что почти все жители этих стран будут подвергнуты высокому уровню карантина после Рождества.

Напомним, в Великобритании обнаружен новый вариант коронавируса, который на 70% более заразен. Согласно заявлению Службы общественного здравоохранения Англии: мутировавший вариант коронавируса был обнаружен в Великобритании в сентябре, но широко распространяться стал с середины ноября.

Всемирная организация здравоохранения объявила, что вариант коронавируса, аналогичный британскому, обнаружен также в Нидерландах, Дании, Австралии и Италии. Новый штамм COVID-19 также обнаружили в Израиле.

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