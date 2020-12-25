Канада продлила запрет авиарейсов из Британии из-за нового штамма COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 25 декабря. УНН. Канада продлила запрет на принятие пассажирских рейсов из Великобритании из-за угрозы распространения нового штамма COVID-19 еще на две недели. Об этом в своем Twitter сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает УНН.
“Чтобы предотвратить распространение варианта COVID-19 в Канаде, временное приостановление пассажирских рейсов из Великобритании будет продлено на 2 недели — до 6 января. Мы отслеживаем ситуацию и сделаем все необходимое, чтобы защитить вас”, — написал Трюдо.
Как сообщал УНН, Канада с 21 декабря на 72 часа прекратила авиационное сообщение с Великобританией в связи с распространением новой формы коронавирусной инфекции.
Напомним, в Великобритании обнаружили еще один новый штамм коронавируса, который был завезен в Европу из Южной Африки. По данным британских экспертов, он очень отличается от варианта вируса, обнаруженного ранее, и еще более заразнее. В связи с этим Британия решила прекратить авиаперевозки с Южной Африкой и усилить карантинные ограничения.
После того, как в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса, который на 70% более заразен, более 30 стран мира объявили о прекращении авиасообщения с ней. Впоследствии новый штамм COVID-19 также обнаружили в Израиле, Германии и подозревают его наличие в Ирландии.