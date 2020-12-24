Британія вирішила припинити авіаперевезення з ПАР через новий штам COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Британія вирішила припинити авіаперевезення з Південної Африки через новий штам COVID-19, завезений до Європи з цієї країни. Про це заявив міністр транспорту Великої Британії Грант Шаппс, повідомляє Reuters, передає УНН.
“Я прийняв рішення тимчасово припинити польоти та прибуття в Англію з Південної Африки 24 грудня з 9 ранку після спалаху нового штаму коронавірусу”, — сказав Шаппс.
Раніше міністр охорони здоров’я Великобританії заявив, що у Британії виявили новий штам коронавіруса, який ще більш інфекційний, ніж британський, та пов’язаний з мутацією віруса, завезеного з Південної Африки.
Нагадаємо, у Великій Британії виявлений новий варіант коронавірусу на 70% більш заразний. Його виявили у Британії у вересні, але широко розповсюджуватися новий штам став з середини листопада.
Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила, що варіант коронавірусу, аналогічний до британського, виявлений також в Нідерландах, Данії, Австралії та Італії. Новий штам COVID-19 також виявили в Ізраїлі і підозрюють його наявність в Ірландії.