Британия решила прекратить авиаперевозки с ЮАР из-за нового штамма COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 24 декабря. УНН. Британия решила прекратить авиаперевозки с Южной Африкой из-за нового штамма COVID-19, завезенного в Европу из этой страны. Об этом заявил министр транспорта Великобритании Грант Шаппс, сообщает Reuters, передает УНН.
“Я принял решение временно прекратить полеты и прибытия в Англию из Южной Африки 24 декабря с 9 утра после вспышки нового штамма коронавируса”, — сказал Шаппс.
Ранее министр здравоохранения Великобритании заявил, что в Британии обнаружили новый штамм коронавируса, который еще более инфекционный, чем британский, и связан с мутацией вируса, завезенного из Южной Африки.
Напомним, в Великобритании обнаружен новый вариант коронавируса, который на 70% более заразен. Его обнаружили в Великобритании в сентябре, но широко распространяться новый штамм стал с середины ноября.
Всемирная организация здравоохранения объявила, что вариант коронавируса, аналогичный британскому, обнаружен в Нидерландах, Дании, Австралии и Италии. Новый штамм COVID-19 также обнаружили в Израиле и подозревают его наличие в Ирландии.