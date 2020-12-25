В США вимагатимуть від пасажирів авіарейсів з Британії негативний тест на COVID-19

Центри з контролю та профілактики захворювань в США зазначають, що всі пасажири авіакомпаній, що прибувають з Великобританії, повинні мати негативний тест, зроблений не пізніше 72 годин, щоб летіти до США.

Зазначається, що це рішення стало неочікуваним після того, як у вівторок адміністрація президента США Дональда Трампа заявила американським авіакомпаніям, що не планує вимагати тестування на прибуття британських пасажирів.

Як повідомляв УНН, у Великій Британії виявили ще один новий штам коронавірусу, який був завезений до Європи з Південної Африки. Він відрізняється від “британського”. Про ще один новий штам вірусу також повідомили в Нігерії.

Нагадаємо, Бразилія тимчасово призупинила рейси з Британії та заборонила будь-якій особі, яка перебувала у Великобританії протягом останніх 14 днів, в’їзд до країни через появу нового варіанту COVID-19.