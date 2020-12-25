В США будут требовать от пассажиров авиарейсов из Британии отрицательный тест на COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 25 декабря. УНН. В США с понедельника будут требовать, чтобы все пассажиры авиакомпаний, прибывающих из Великобритании, имели отрицательный тест на COVID-19, сообщает Reuters, передает УНН.
Центры по контролю и профилактике заболеваний в США отмечают, что все пассажиры авиакомпаний, прибывающих из Великобритании, должны иметь отрицательный тест на коронавирус, сделанный не позднее 72 часов, чтобы лететь в США.
Отмечается, что это решение стало неожиданным после того, как во вторник администрация президента США Дональда Трампа заявила американским авиакомпаниям, что не планирует требовать тестирования по прибытию британских пассажиров.
Как сообщал УНН, в Великобритании обнаружили еще один новый штамм коронавируса, который был завезен в Европу из Южной Африки. Он отличается от “британского”. О еще одном новом штамме вируса также сообщили в Нигерии.
Напомним, Бразилия временно приостановила рейсы из Британии и запретила любому лицу, которое находилось в Великобритании в течение последних 14 дней, въезд в страну из-за появления нового варианта COVID-19.