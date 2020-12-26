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Распространение штаммов COVID-19, карантин и вакцинация – главные события суток

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 декабря. УНН. В мире на фоне распространения новых штаммов COVID-19 страны начинают вакцинацию или активно к ней готовятся и вводят новые карантинные ограничения. Об этих и других новостях за прошедшие сутки в обзоре УНН.

Распространение штаммов COVID-19, карантин и вакцинация – главные события суток

Распространение штаммов COVID-19 в мире

После выявления “британского” штамма коронавируса в Великобритании в странах мира начали фиксировать его распространение. В частности, власти Италии обнаружили новый штамм у пациента в Риме, тогда как Япония сообщила о 5 случаях у пассажиров, прибывших из Великобритании. Сингапур, Нидерланды и Австралия подтвердили по одному случаю нового штамма COVID-19, в Дании было выявлено 9 случаев.

Во Франции и Ливане также зафиксировали первые случаи нового штамма коронавируса у пассажиров авиарейсов из Британии.

Глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге сообщил, что новый штамм COVID-19 обнаружили в восьми странах Европы, поэтому необходимо усилить защитные меры.

Напомним, в Германии зафиксировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса. В Нигерии циркулирует новая мутация коронавируса, которая отличается от штаммов, выявленных в Британии и ЮАР . В Украине пока официально не зарегистрировано ни одного случая новой мутации коронавируса, который впервые обнаружили в Великобритании.

Всего в мире COVID-19, по состоянию на утро субботы, заболело более 79,8 млн человек, из них почти 45 млн выздоровели, количество умерших возросло до 1 750 057.

Новые карантинные ограничения из-за коронавируса в мире

Сейчас уже более 50 стран запретили поездки из Великобритании после того, как британский премьер-министр Борис Джонсон предупредил, что новый штамм коронавируса может быть до 70% заразнее.

Среди стран, которые прекратили поездки для британцев — Китай, Бразилия, Германия, Италия, Нидерланды, Австрия, Ирландия, Бельгия, Канада, Индия, Пакистан, Польша, Испания, Швейцария, Швеция, Россия и Иордания.

США будут требовать от всех пассажиров, прибывающих из Великобритании, отрицательный тест на COVID-19.

Саудовская Аравия, Кувейт и Оман полностью закрыли свои границы.

Турция с 28 декабря будет требовать для въезда в страну отрицательный тест на коронавирус всех граждан.

Власти Франции после 48-часового запрета на поездки снова частично открыли свои границы в Великобританию, однако ограничения на поездки будут продолжаться по крайней мере до 6 января.

С этого воскресенья Израиль введет третий национальный локдаун для борьбы с нарастающими инфекциями COVID-19.

Напомним, Канада продлила запрет на принятие пассажирских рейсов из Великобритании из-за угрозы распространения нового штамма COVID-19 до января, а в США с понедельника будут требовать, чтобы все пассажиры авиакомпаний, прибывающих из Великобритании, имели отрицательный тест на коронавирус.

Вакцинация от коронавируса в мире

Турция подписала соглашение о поставках вакцин от COVID-19 с компанией BioNTech, первая партия на 550 000 доз ожидается к концу года или в начале января. До конца марта будут доставлены 4,5 млн доз вакцины.

В Румынии первые 10 000 доз вакцин от COVID-19 прибыли в таможню Нэдлак и сегодня их доставят в Бухарест.

В Саудовской Аравии началась вакцинация, одним из первых в стране сделал прививку от коронавируса наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман.

В 2021 году ЮНИСЕФ, который отвечает за доставку вакцин от COVID-19 в 92 страны с низким уровнем доходов и с уровнем доходов ниже среднего в рамках механизма COVAX, потенциально смог бы ежемесячно транспортировать до 850 тонн вакцин в страны мира. На эти цели фонд запросил у доноров 410 млн долларов.

Напомним, в Евросоюзе первые партии вакцины от COVID-19 уже отправили по 27 странам ЕС. В ближайшие дни они прибудут к месту назначения для старта вакцинации 27, 28 и 29 декабря.

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