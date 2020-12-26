ЮНІСЕФ оцінив свої спроможності щодо доставки вакцин від COVID-19 у 410 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. В 2021 році Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) потенційно зміг би щомісяця транспортувати до 850 тон вакцин від COVID-19 до країн світу. Про це повідомляє Центр новин ООН, передає УНН.
Наразі ЮНІСЕФ відповідає за доставку вакцин від COVID-19 в 92 країни з низьким рівнем доходів і з рівнем доходів нижче середнього. Ця роль покладена на Дитячий фонд в рамках механізму COVAX.
Очікується, що вакцини проти COVID-19 будуть перевозитися головним чином з використанням можливостей існуючих пасажирських та вантажних рейсів, хоча для деяких країн можуть все ж знадобитися чартерні рейси або альтернативні варіанти перевезення. ЮНІСЕФ вже налагоджує співпрацю з відповідними авіакомпаніями.
Однією з важливих задач в зв’язку з операцією з доставки вакцин проти COVID-19 є забезпечення потрібної температури для їх зберігання. Тому ЮНІСЕФ і ВООЗ займуться постачанням бідних держав необхідними холодильними установками.
Так, в рамках спеціальної програми Дитячий фонд допоможе з монтажем 70 тисяч холодильників в бідних країнах, майже половина з них буде працювати на сонячній енергії. Крім того, ЮНІСЕФ буде навчати постачальників і медпрацівників правилам зберігання вакцини при правильних температурах.
Для реалізації всіх цих планів ЮНІСЕФ закликав донорів виділити на ці цілі 410 млн доларів.