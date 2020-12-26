ЮНИСЕФ оценил свои способности по доставке вакцин от COVID-19 в 410 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. В 2021 году Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) потенциально мог бы ежемесячно транспортировать до 850 тонн вакцин от COVID-19 в страны мира. Об этом сообщает Центр новостей ООН, передает УНН.
Сейчас ЮНИСЕФ отвечает за доставку вакцин от COVID-19 в 92 страны с низким уровнем доходов и с уровнем доходов ниже среднего. Эта роль возложена на Детский фонд в рамках механизма COVAX.
Ожидается, что вакцины от COVID-19 будут перевозиться главным образом с использованием возможностей существующих пассажирских и грузовых рейсов, хотя для некоторых стран могут все же понадобиться чартерные рейсы или альтернативные варианты перевозки. ЮНИСЕФ уже налаживает сотрудничество с соответствующими авиакомпаниями.
Одной из важных задач в связи с операцией по доставке вакцин против COVID-19 является обеспечение нужной температуры для их хранения. Поэтому ЮНИСЕФ и ВОЗ займутся снабжением бедных государств необходимыми холодильными установками.
Так, в рамках специальной программы Детский фонд поможет с монтажом 70 000 холодильников в бедных странах, почти половина из них будет работать на солнечной энергии. Кроме того, ЮНИСЕФ будет обучать поставщиков и медработников правилам хранения вакцины при правильных температурах.
Для реализации всех этих планов ЮНИСЕФ призвал доноров выделить на эти цели 410 млн долларов.