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У Лівані у пасажира рейсу з Лондона виявили новий штам COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 грудня. УНН. У Лівані виявили випадок захворювання новим штамом коронавірусу у пасажира рейсу, що прилетів з Лондона 21 грудня. Про це у п’ятницю, 25 грудня, заявив міністр охорони здоров’я країни Хамад Хасан, повідомляє Al Jazeera, передає УНН.

У Лівані у пасажира рейсу з Лондона виявили новий штам COVID-19

Зазначається, що влада Італії виявила новий штам у пацієнта в Римі, тоді як Японія повідомила про 5 випадків у пасажирів, які прибули з Великобританії. Сінгапур підтвердив один випадок нового варіанту COVID-19, тоді як Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) повідомила, що у Данії було виявлено 9 випадків, а в Нідерландах та Австралії — по одному.

Наразі вже понад 50 країн заборонили поїздки з Великобританії після того, як британський прем’єр-міністр Борис Джонсон попередив, що новий штам коронавірусу може бути до 70% заразнішим. У четвер США заявили, що вимагатимуть від усіх пасажирів, що прибувають з Великобританії, негативний тест на COVID-19 для в’їзду, тоді як Китай призупинив всі рейси з Великобританії.

Серед інших країн, які припинили поїздки для британців, — Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Австрія, Ірландія, Бельгія, Канада, Індія, Пакистан, Польща, Іспанія, Швейцарія, Швеція, Росія та Йорданія.

У Перській затоці Саудівська Аравія, Кувейт та Оман повністю закрили свої кордони.

Влада Франції після 48-годинної заборони на поїздки цього тижня знову відкрила свої кордони до Великобританії — частково, щоб дозволити французьким громадянам повернутися додому, а також зменшити масштабне накопичення вантажних вантажів. МВД Франції заявило, що обмеження на поїздки з Великобританії продовжуватимуться принаймні до 6 січня.

Як повідомляв УНН, у Франції також зафіксували перший випадок нового штаму коронавірусу у громадянина, який нещодавно прибув з Лондону.

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