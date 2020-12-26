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В Ливане у пассажира рейса из Лондона обнаружили новый штамм COVID-19

Киев • УНН

 • 13188 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. В Ливане обнаружили случай заболевания новым штаммом коронавируса у пассажира рейса, прилетевшего из Лондона 21 декабря. Об этом в пятницу, 25 декабря, заявил министр здравоохранения страны Хамад Хасан, сообщает Al Jazeera, передает УНН.

В Ливане у пассажира рейса из Лондона обнаружили новый штамм COVID-19

Отмечается, что власти Италии обнаружили новый штамм у пациента в Риме, тогда как Япония сообщила о 5 случаях у пассажиров, прибывших из Великобритании. Сингапур подтвердил один случай нового варианта COVID-19, тогда как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что в Дании было выявлено 9 случаев, а в Нидерландах и Австралии — по одному.

Сейчас уже более 50 стран запретили поездки из Великобритании после того, как британский премьер-министр Борис Джонсон предупредил, что новый штамм коронавируса может быть до 70% заразнее. В США заявили, что будут требовать от всех пассажиров, прибывающих из Великобритании, отрицательный тест на COVID-19 для въезда, тогда как Китай приостановил все рейсы из Великобритании.

Среди других стран, которые прекратили поездки для британцев — Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Австрия, Ирландия, Бельгия, Канада, Индия, Пакистан, Польша, Испания, Швейцария, Швеция, Россия и Иордания.

В Персидском заливе Саудовская Аравия, Кувейт и Оман полностью закрыли свои границы.

Власти Франции после 48-часового запрета на поездки на этой неделе снова открыли свои границы в Великобританию — частично, чтобы позволить французским гражданам вернуться домой, а также уменьшить масштабное накопление грузовых грузов. МВД Франции заявило, что ограничения на поездки из Великобритании будут продолжаться по крайней мере до 6 января.

Как сообщал УНН, во Франции также зафиксировали первый случай нового штамма коронавируса у гражданина, который недавно прибыл из Лондона.

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