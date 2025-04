Перші партії вакцини від COVID-19 розвозять по ЄС

"Після ретельної упаковки партії нещодавно затвердженої вакцини (Pfizer/BioNTech - ред.) від COVID-19 відправляються до 27-ми країн. Ці вакцини найближчим часом прибудуть до місця призначення для використання під час європейських днів вакцинації 27, 28 та 29 грудня", - йдеться у повідомленні ЄК у Twitter.

На повідомлення відреагувала президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Я зворушена тим, що бачу: перші вакцини від COVID-19 відправлені в усі країни ЄС одночасно. Через кілька днів будуть вакциновані перші європейці", - написала вона у Twitter.

Як повідомляв УНН раніше, країни Європейського Союзу почнуть вакцинацію від COVID-19 27 грудня. 21 грудня регулятор ЄС дав дозвіл на використання для цього вакцини Pfizer/BioNTech.

Раніше вакцинацію уже почали Велика Британія, США, Канада, Ізраїль, Швейцарія. Україна сподівається розпочати цей процес у лютому 2021 року.

I’m moved to see the first #COVID19 vaccines shipped to all EU countries, at the same time.



In a few days, the first Europeans will be vaccinated.

Vaccines will be available for all soon.



Together, we will overcome the pandemic. https://t.co/PMEV2fAi4q

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 24, 2020