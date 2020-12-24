Перші партії вакцини від COVID-19 розвозять по ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Перші партії вакцини від COVID-19 вже відправили по 27-м країнам ЄС, найближчими днями прибудуть до місця призначення для старту вакцинації 27, 28 та 29 грудня. Про це повідомляє УНН із посиланням на повідомлення Єврокомісії.
"Після ретельної упаковки партії нещодавно затвердженої вакцини (Pfizer/BioNTech - ред.) від COVID-19 відправляються до 27-ми країн. Ці вакцини найближчим часом прибудуть до місця призначення для використання під час європейських днів вакцинації 27, 28 та 29 грудня", - йдеться у повідомленні ЄК у Twitter.
На повідомлення відреагувала президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
"Я зворушена тим, що бачу: перші вакцини від COVID-19 відправлені в усі країни ЄС одночасно. Через кілька днів будуть вакциновані перші європейці", - написала вона у Twitter.
Як повідомляв УНН раніше, країни Європейського Союзу почнуть вакцинацію від COVID-19 27 грудня. 21 грудня регулятор ЄС дав дозвіл на використання для цього вакцини Pfizer/BioNTech.
Раніше вакцинацію уже почали Велика Британія, США, Канада, Ізраїль, Швейцарія. Україна сподівається розпочати цей процес у лютому 2021 року.
I’m moved to see the first #COVID19 vaccines shipped to all EU countries, at the same time.
In a few days, the first Europeans will be vaccinated.
Vaccines will be available for all soon.
Together, we will overcome the pandemic. https://t.co/PMEV2fAi4q