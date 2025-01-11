Мокрий сніг, ожеледиця та хуртовини: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
В Україні прогнозують хмарну погоду з проясненнями та опади у вигляді снігу і дощу. Температура коливатиметься від -8°C в Карпатах до +10°C на півдні, місцями можлива ожеледиця.
Сьогодні, 11 січня, погода в Україні буде по-справжньому зимовою. У деяких областях варто очікувати на хуртовину. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.
Деталі
За прогнозами синоптиків, в суботу в Україні буде хмарно з проясненнями.
У західних областях очікується невеликий сніг, температура протягом доби коливатиметься від -4 °C до +1 °C, а в Карпатах від -3 °C до -8 °C.
У північних, центральних областях, а також в Одеській та Миколаївській областях вночі пройде помірний мокрий сніг та дощ, вдень опадів не передбачається. Температура повітря вдень становитиме від 0 °C до +5 °C.
На решті території вночі без опадів, вдень невеликі дощі. Температура у темну пору доби буде в межах +1 °C...+6 °C, а вдень підвищиться до +5 °C...+10 °C.
На дорогах країни, окрім півдня та південного сходу, місцями можливе утворення ожеледиці. Вітер західний та південно-західний, з поривами 7-12 м/с.
На Київщині очікується хмарна погода з проясненнями. Вдень без опадів. На дорогах місцями ожеледиця.
Вітер південно-західний , 7-12 м/с.
Температура вдень 0-5° тепла.
У Києві вдень 0-2° тепла.