Мокрый снег, гололедица и метели: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 11 января, погода в Украине будет по-настоящему зимней. В некоторых областях стоит ожидать метель. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.

Детали

По прогнозам синоптиков, в субботу в Украине будет облачно с прояснениями.

В западных областях ожидается небольшой снег, температура в течение суток будет колебаться от -4 °C до +1 °C, а в Карпатах от -3 °C до -8 °C.

В северных, центральных областях, а также в Одесской и Николаевской областях ночью пройдет умеренный мокрый снег и дождь, днем осадков не предвидится. Температура воздуха днем составит от 0 °C до +5 °C.

На остальной территории ночью без осадков, днем небольшие дожди. Температура в темное время суток будет в пределах +1 °C...+6 °C, а днем повысится до +5 °C...+10 °C.

На дорогах страны, кроме юга и юго-востока, местами возможно образование гололеда. Ветер западный и юго-западный, с порывами 7-12 м/с.

На Киевщине ожидается облачная погода с прояснениями. Днем без осадков. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура днем 0-5° тепла.

В Киеве днем 0-2° тепла.