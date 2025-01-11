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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Мокрый снег, гололедица и метели: прогноз погоды на сегодня

Киев  •  УНН

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В Украине прогнозируют облачную погоду с прояснениями и осадки в виде снега и дождя. Температура будет колебаться от -8°C в Карпатах до +10°C на юге, местами возможна гололедица.

Сегодня, 11 января, погода в Украине будет по-настоящему зимней. В некоторых областях стоит ожидать метель. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.

Детали

По прогнозам синоптиков, в субботу в Украине будет облачно с прояснениями.

В западных областях ожидается небольшой снег, температура в течение суток будет колебаться от -4 °C до +1 °C, а в Карпатах от -3 °C до -8 °C.

В северных, центральных областях, а также в Одесской и Николаевской областях ночью пройдет умеренный мокрый снег и дождь, днем осадков не предвидится. Температура воздуха днем составит от 0 °C до +5 °C.

На остальной территории ночью без осадков, днем небольшие дожди. Температура в темное время суток будет в пределах +1 °C...+6 °C, а днем повысится до +5 °C...+10 °C.

На дорогах страны, кроме юга и юго-востока, местами возможно образование гололеда. Ветер западный и юго-западный, с порывами 7-12 м/с.

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На Киевщине ожидается облачная погода с прояснениями. Днем без осадков. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура днем 0-5° тепла.

В Киеве днем 0-2° тепла.  

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

КиевКиевская область
karpatskie-goriКарпатские горы
ukrainaУкраина
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